Ставрополь, 9 ноября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В результате взрыва и начавшегося после него пожара в жилом комплексе (ЖК) «Курортный» в Пятигорске погиб человек. Об этом 9 ноября сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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«Уточнение оперативных данных: погибший ― не мужчина, а женщина», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Также, по его словам, пострадала женщина. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.

В МЧС сообщили, что пожарные уже ликвидировали открытое горение на площади 50 кв. м. из дома эвакуировали 10 человек.

В ведомстве уточнили, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в квартире на четвёртом этаже. На месте работают 50 человек и 19 единиц техники.

«В результате произошедшего повреждены девять квартир. По предварительным данным, в пяти из них вылетели двери, ещё четыре повреждены серьёзнее», ― говорится в сообщении МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в многоэтажном доме в Пятигорске Ставропольского края прогремел 9 ноября. Инцидент произошёл в многоквартирном доме в жилом комплексе «Курортный» по улице Тольятти.

По предварительным данным, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Экстренные службы на месте, работают пожарные. Обстоятельства уточняются.