Пятигорск, Ставропольский край, 9 ноября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. В Пятигорске после взрыва бытового газа, в результате которого в многоквартирном доме возник пожар, возбудили уголовное дело. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

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В ведомстве уточнили, что дело возбудили по двум статьям УК РФ ― ч. 2 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») и ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в многоэтажном доме в Пятигорске Ставропольского края прогремел 9 ноября. Инцидент произошёл в многоквартирном доме в жилом комплексе «Курортный» по улице Тольятти.

Хлопок газовоздушной смеси произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома. После этого возник пожар. В результате погиб мужчина и пострадала женщина. С ожогами её доставили в больницу. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 50 кв. м. Из дома эвакуировали 10 человек. На месте работают 50 человек и 19 единиц техники.

В результате происшествия повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах. Сотрудники МЧС начали разбор повреждённых конструкций.

Мэр города Дмитрий Ворошилов сообщил, что на месте работают все службы. По его словам, специалисты конструкторского бюро проведут обследование здания на предмет его безопасности. При необходимости жителям пострадавших квартир предоставят места для временного размещения.