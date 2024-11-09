Москва, 9 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в Курской области более 300 военных. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также шесть миномётов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля», ― говорится в ежедневной сводке в Telegram-канале оборонного ведомства.

Также подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление на курском направлении. Российские военные нанесли поражение формированиям 10 бригад украинской армии. Под огонь российских сил в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово попали позиции 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-йтанковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

За всё время боёв на курском направлении с августа украинская армия потеряла более 30,8 тыс. военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Минобороны сообщило о наступлении подразделений группировки ВС РФ «Север» в Курской области. За сутки российские военные нанесли поражения формированиям 10 бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово, а также предотвратили новую попытку противника прорваться через границу в Курскую область. Потери украинской армии за сутки составили более 300 человек.

Военкор Марат Хайруллин заявил, что реальной причиной желания главкома ВСУ Александра Сырского вывести войска является тот факт, что они проигрывают, но в Киеве попытаются оправдаться победой Дональда Трампа на выборах в США.

По его словам, командование ВСУ не сможет вывести свои подразделения из Курской области, там сформировалось уже несколько котлов. Он добавил, что там находится и серьёзная иностранная группировка. Из Суджи им уходить тяжело, потому что там одна-единственная дорога, которая простреливается с обеих сторон. Эти подразделения ВСУ уже обречены, подчеркнул Хайруллин.

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло утром 6 августа. Продвижение украинских сил, которые намеревались захватить территорию, остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан ввели режим контртеррористической операции.