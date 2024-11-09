Кишинёв, 9 ноября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха задержали молдавские силовики из-за его публикации про действующего президента республики Майю Санду. Об этом заявил первый замглавы автономии в составе Молдавии Илья Узун.

Кадр из видео Михаил Влах

«Сегодня ночью вооружённые люди в масках провели обыск у общественного деятеля из Гагаузии Михаила Влаха. Они его увезли в Кишинёв. Они пришли на самый святой праздник Гагаузии. Поэтому сегодня выходные», — сообщил он «РИА Новости».

В Гагаузии 8 ноября отмечается праздник Касым — день начала зимы и завершения скотоводческого сезона.

По словам Узуна, поводом для обысков стал пост в социальных сетях, где Влах призвал «убирать» Санду из власти.

«Там вышла опечатка — вместо «убирать» вышло «убивать». И вот они пришли по этому вопросу», — пояснил замглавы.

Он уточнил, что вскоре после публикации Влаху позвонили и он оперативно исправил опечатку и извинился за это.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября ЦИК Молдавии информировал о победе действующего президента Майи Санду на выборах. Она одержала победу во втором туре выборов, набрав 55,33% голосов.

По данным ЦИК, у бывшего генпрокурора и единственного оппонента Санду во втором туре Александра Стояногло — 44,67%. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков.

Ранее стало известно, что Стояногло одержал победу на выборах президента республики в Гагаузии и Приднестровье, где набрал 97,04% и 79,4% голосов соответственно. 6 ноября политик признал своё поражение, но добавил, что падение молдавской власти, основа которой манипуляции, ненависть и раскол, неизбежно и является лишь вопросом времени.

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.