Тирасполь, 4 ноября, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Молдавии и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло одержал победу в Гагаузии и Приднестровье по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованный на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Молдавии.

ИА Регнум Санду, Стояногло

В Приднестровье Стояногло набрал 79,4% голосов, его соперница, действующий президент Молдавии Майя Санду, набрала 20,6% голосов.

В Гагаузии экс-генпрокурор заручился поддержкой 97,04% проголосовавших, Санду набрала 2,96%.

На данный момент ЦИК обработал 95,31% от общего числа бюллетеней. Предварительно, на выборах президента Молдавии побеждает Санду с 51,86% голосов.

Центризбирком республики признал выборы состоявшимися, поскольку явка преодолела минимальный барьер в 20%. Явка во втором туре составила 54% (около 1,6 миллиона избирателей).

Как передавало ИА Регнум, ранее глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил заявил, что на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие. Наблюдатели отметили нарушения, касающиеся тайны голосования, и указали на наличие предвыборной агитации и отсутствие пломб на урнах.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков в свою очередь заявил, что молдавские власти искусственно блокируют доступ на избирательные участки.