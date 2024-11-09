Курск, 9 ноября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал, что смог нормально поесть только после сдачи в плен Вооружённым силам России.

Станислав Красильников/РИА Новости

В беседе с «РИА Новости» он признался, что больше недели украинские бойцы никакой провизии от своей армии не получали. Николенко был удивлён, попав в российский плен.

«Удивился, потому что нас даже не связывали​​​. Накормили, сигарет дали, воды дали. Это с условием того, что мы больше недели, наверно, не получали сухпайки», ― рассказал пленный.

Николенко сдался в плен, оказавшись в окружении в Курской области. В рядах танковой бригады ВСУ он служил в качестве стрелка-санитара.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю, с 2 по 8 ноября, в российский плен в зоне проведения спецоперации сдались 47 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

4 ноября волонтёр Марина Ашифина сообщила, что попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена и предпочитают оставаться в России. По её словам, родственники пленных поддерживают своих родных в этом желании.

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским военным в зоне специальной военной операции, 5 ноября сообщил, что некоторые украинские военные выражали нежелание находиться в зоне конфликта и просили содействия в переезде в США.

Пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов рассказал, что у него были дружеские отношения с российскими военными в Харьковской области. По его словам, ребята иногда приходили за водой или за каким-то инструментом, а взамен приносили сигареты и другие мелочи. Они тоже оказывали помощь, подчеркнул украинский пленный.