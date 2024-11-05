Москва, 5 ноября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Некоторые военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) выражали нежелание находиться в зоне конфликта и просили содействия в переезде в Соединённые Штаты Америки. Об этом 5 ноября сообщил американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским военным в зоне специальной военной операции.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что речь идёт об украинских военных, с которыми он взаимодействовал в последнее время. По словам Мартиндейла, их боевой дух практически исчез.

«Они считали, что веских причин продолжать воевать нет. Они были напуганы. Они просто хотели вернуться домой. А некоторые даже спрашивали, могу ли я помочь им с переездом в Америку», ― рассказал в беседе с «РИА Новости» американец.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали с территории, подконтрольной киевскому режиму, гражданина США, который помог ВС РФ подготовиться к штурму села Богоявленка на угледарском направлении.

В штабе также отметили, что американец в течение двух лет находился на подконтрольной киевскому режиму территории и передавал российской стороне информацию для нанесения высокоточных ударов и минимизации ущерба гражданской инфраструктуре и мирному населению.

2 октября Мартиндейл провёл пресс-конференцию в Москве. Он подчеркнул, что приехал по доброй воле. Американец рассказал, что хочет получить российское гражданство и не собирается возвращаться в США.

4 ноября волонтёр Марина Ашифина сообщила, что попавшие в плен бойцы Вооружённых сил Украины массово отказываются от обмена и предпочитают оставаться в России. По её словам, родственники пленных поддерживают своих родных в этом желании.

Боец Вооружённых сил Украины Яков Дорожеченко, попавший в российский плен, 23 октября рассказал, что не хочет возвращаться на родину, и отказался от возможного обмена. Он добавил, что желает остаться в России и начать новую жизнь.