Москва, 8 ноября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В российский плен сдались 47 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Такое количество украинских бойцов российские военных взяли в плен в период со 2 по 8 ноября.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября в Минобороны сообщили, что за сутки двое военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области. В боях в приграничных районах на этом направлении украинская армия потеряла свыше 200 военных, боевую машину пехоты, четыре боевых бронированных машины, а также два миномёта и один автомобиль.

4 ноября волонтёр Марина Ашифина сообщила, что попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена и предпочитают оставаться в России. По её словам, родственники пленных поддерживают своих родных в этом желании.

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским военным в зоне специальной военной операции, 5 ноября сообщил, что некоторые украинские военные выражали нежелание находиться в зоне конфликта и просили содействия в переезде в США.