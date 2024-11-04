Донецк, 4 ноября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ), попавшие в плен, часто отказываются от обмена и предпочитают оставаться в России. Об этом 4 ноября сообщила волонтёр Марина Ашифина.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Так сложилось, что очень много желающих военнопленных хотят остаться жить на территории Российской Федерации, то есть они массово отказываются от обмена на территорию Украины», ― отметила в беседе с ТАСС Ашифина.

Она добавила, что родственники пленных поддерживают своих родных в этом желании.

По словам волонтёра, число военнопленных, оставшихся в России после освобождения, продолжает расти. Российские власти положительно реагируют на просьбы попавших в плен украинских бойцов остаться. Ашифина отметила, что Украина продолжает выплачивать пособия многим пленным, которые по факту таковыми давно не являются.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны РФ в текущем году предлагало передать украинской стороне 935 военнопленных, но Киев согласился забрать только 279 из них. Как сообщила 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, российской стороне известно, что киевский режим регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ, которых считает недостойными для обмена.

При этом уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что украинская сторона якобы готова принимать любые списки и проводить обмен военнопленными.

Боец Вооружённых сил Украины Яков Дорожеченко, попавший в российский плен, 23 октября рассказал, что не хочет возвращаться на родину, и отказался от возможного обмена. Он добавил, что желает остаться в России и начать новую жизнь. По его словам, украинское командование не заботится о сохранении жизни бойцов, для них это «расходный материал».

Пленный боец украинских формирований Владимир Грачёв рассказал, что после ранения два месяца укрывался в блиндаже. По словам пленного, он ожидал помощи от сослуживцев, однако в итоге ему помогли российские военные.