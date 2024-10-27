Харьков, Украина, 27 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Лукьянов рассказал, что у него были дружеские отношения с российскими военными в Харьковской области.

Ppe/Global Look Press

«С некоторыми из ваших военных у меня была возможность пообщаться. У нас сложились нормальные, даже дружелюбные отношения. Ребята иногда приходили за водой или за каким-то инструментом, а взамен приносили сигареты и другие мелочи. Они тоже оказывали помощь», — рассказал пленный, его слова приводит ТАСС.

Лукьянов родился в селе Великие Проходы Харьковской области, его призвали на фронт несколько месяцев назад. По словам военнопленного, он впервые встретил российских бойцов в родном селе в 2022 году, когда на территорию области вошли первые колонны войск ВС России.

Кроме того, пленный боец ВСУ рассказал, что российские военные помогали пожилым местным жителям с хозяйственными делами.

«Процентов 25-30 местного населения ждали Русский мир открыто, встречали с флагами», — заключил Лукьянов.

25 октября президент России Владимир Путин сообщил, что командиры подразделений ВСУ, которые попали в окружение российских войск в Курской области, расстреливают своих военных при первой же попытке сдаться в плен.

Российский лидер добавил, что многие украинские военные сдались в плен ВС России, с ними там хорошо обращаются. Российские бойцы принимают украинских пленных, гарантируя им жизнь и безопасность, заключил президент.