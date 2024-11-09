Курск, 9 ноября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен в Курской области женщину, служившую в рядах ВСУ, сообщает 9 ноября Минобороны РФ в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая взята в плен военнослужащими группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

По словам военнопленной, в ВСУ она вступила добровольно.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.