Курск, 27 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Военнослужащие ВДВ РФ в ходе штурмовых действий в Курской области взяли в плен женщину из состава группы пулемётчиков ВСУ, проходивших обучение в Англии, сообщил 27 октября Telegram-канал «Архангел Спецназа».

РИА Новости/Константин Михальчевский

В ходе допроса женщина сообщила, что её зовут Наталья и она родом из Полтавской области.

В состав группы, по словам её участников, взятых в плен, входили 60 человек, в том числе фельдшеры и снайперы, сказано в сообщении. Мужчины были мобилизованы в ВСУ, рассказали также пленные.

«Мужчины (на Украине. — Прим. ред.) заканчиваются. На мясо отправляют женщин», — отметили авторы публикации.

Как передавало ИА Регнум, с октября 2023 года в Киеве женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт. Из-за этого начались массовые увольнения соответствующих специалистов и их миграция из страны.

В октябре 2024 года председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявил, что украинских женщин пора готовить к военной службе. При этом он заявил, что целью военной подготовки женщин должна быть якобы «консолидация общества».

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог «гитлерюгенда». Представители как Демократической, так и Республиканской партий США требуют от украинских властей снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, подтвердил в октябре советник главы офиса лидера киевского режима Сергей Лещенко.