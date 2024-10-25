Москва, 25 октября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли стабильное управление над окружёнными подразделениями в Курской области. Об этом 25 октября в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой заявил президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении», ― отметил российский лидер.

Глава государства сообщил, что российские военные заблокировали в регионе 2 тыс. украинских боевиков. Он подчеркнул, со ссылкой на получаемую информацию, что стабильное управление войсками ВСУ потеряно.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область была попыткой киевского режима вмешаться в выборы президента США. Киев, по его словам, пытался показать Вашингтону, что его вложения в Украину не были напрасными. Киевские власти работают не на интересы своего народа, подчеркнул Путин.

Президент также сообщил, что ВСУ за месяц боёв в Курской области потеряли 26 тыс. человек. По его словам, российские войска активно работают в Курской области, часть вторгшихся в РФ подразделений ВСУ ― около 2 тыс. человек ― блокированы и окружены. ВСУ пытаются прорвать окружение, ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки, подчеркнул Путин.

24 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили до 280 человек.