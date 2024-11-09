Тула, 9 ноября, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом утром 9 ноября сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня ночью на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА», — написал Миляев в Telegram-канале.

Обломки выбили стёкла частного дома. Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор. В настоящий момент на месте падения обломков находятся оперативные службы.

Ситуация находится под контролем, заверил Миляев.

По данным Минобороны, средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА. Так, 28 беспилотников ВСУ уничтожили над территорией Брянской области, 12 — над территорией Курской области, четыре — над территорией Новгородской области, два — над территорией Смоленской области, два — над территорией Тульской области и по одному — над территориями Орловской и Тверской областей.

Ночью об атаке дронов неоднократно сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Воронежской, Саратовской, Белгородской, Брянской областями. По данным министерства, шесть беспилотников были перехвачены и уничтожены над территорией Воронежской области, шесть — над территорией Саратовской, четыре — над Белгородской и один — над Брянской областями.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что часть обломков уничтоженного беспилотника ВСУ упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. Тогда обошлось без пострадавших.