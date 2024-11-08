Саратов, 8 ноября, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Часть обломков уничтоженного беспилотника ВСУ упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. Об этом 8 ноября сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы», — говорится в Telegram-канале главы региона.

По информации Бусаргина, пострадавших при падении обломков нет.

Ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью и ещё один — над Белгородской.

Утром 7 ноября российские силы ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Воронежской областью.

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО перехватили более чем десяти беспилотников над тремя районами области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил он.