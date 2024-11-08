Москва, 8 ноября, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Воронежской, Саратовской, Белгородской, Брянской областями. Об этом утром 8 ноября проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, шесть беспилотников были перехвачены и уничтожены над территорией Воронежской области, шесть — над территорией Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской областями.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что часть обломков уничтоженного беспилотника ВСУ упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. По информации Бусаргина, пострадавших при падении обломков нет. Перед этим в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.

Позже об уничтожении беспилотника сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет.