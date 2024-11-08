Брянск, 9 ноября, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 9 ноября сбили ещё восемь украинских БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Ещё восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По информации главы области, пострадавших и разрушений в результате атаки украинских дронов нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Всего силы ПВО уничтожили в ночь на 9 ноября 15 беспилотников ВСУ. Так, ранее Богомаз сообщил об уничтожении семи дронов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Воронежской, Саратовской, Белгородской, Брянской областями. По данным министерства, шесть беспилотников были перехвачены и уничтожены над территорией Воронежской области, шесть — над территорией Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской областями.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что часть обломков уничтоженного беспилотника ВСУ упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. Тогда обошлось без пострадавших.