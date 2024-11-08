Брянск, 9 ноября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили ещё шесть беспилотников над Брянской областью, сообщил 9 ноября губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава области. Через несколько минут Богомаз сообщил об уничтожении ещё трёх БПЛА.

Ранее Богомаз сообщил об уничтожении одного дрона ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских беспилотников над Воронежской, Саратовской, Белгородской, Брянской областями. По данным министерства, шесть беспилотников были перехвачены и уничтожены над территорией Воронежской области, шесть — над территорией Саратовской, четыре — над Белгородской и один — над Брянской областями.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что часть обломков уничтоженного беспилотника ВСУ упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. Тогда обошлось без пострадавших.