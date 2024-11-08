Брянск, 8 ноября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом вечером 8 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений в результате атаки дрона нет. В настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы, отметил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Воронежской, Саратовской, Белгородской, Брянской областями. По данным министерства, шесть беспилотников были перехвачены и уничтожены над территорией Воронежской области, шесть — над территорией Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской областями.