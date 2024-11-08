Москва, 8 ноября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест руководителю «Пантеона защитников Отечества» Минобороны России Вячеславу Филиппову до 10 февраля по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

ФВМ ПЗО Минобороны России

«Постановлением Басманного суда Москвы Филиппову и Суворову (подозреваемому в даче взятки) продлён срок содержания под стражей до 10 февраля. Защита фигурантов уже обжаловала данное решение», — говорится в сообщении.

Филиппова задержали в Москве 12 сентября, и изначально его заключили под стражу на два месяца — до 10 ноября.

По информации «Ъ», в 2018–2019 годах ему в виде взятки передали автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн рублей. Он был передан от руководителя компании, специализирующейся на установке памятников и мемориальных комплексов. Взятка была передана за заключение мемориалом около десятка контрактов на установку памятников.

За это Филиппову грозит срок от восьми до 15 лет. Уточнялось, что он свою вину не признал и заявил, что приобрёл автомобиль на собственные средства.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября в отношении чиновника Минтранса РФ в Тульской области было возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По версии следствия, он в период с 2014 по 2021 год получал от предпринимателя взятки в виде премиальных автомобилей и оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 74 млн рублей.