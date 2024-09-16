Москва, 16 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Следственный комитет России задержал начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина, подозреваемых в получении взяток на 11 млн рублей. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — указано в Telegram-кнале комитета.

Установлено, что ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности» в рамках гособоронзаказа на поставку электропродукции и кабеля для нужд оборонного ведомства исполняют контракты и договоры на сумму более 1,2 млрд рублей. В 2021 году представители предприятий, желая ослабить контроль при приёмке товаров и получить ряд иных привилегий, предложили фигурантам взятку. Всего за период с 2021 по 2024 года Популовский и Зорин получили свыше 11 млн рублей.

Начальник и подчинённый признали вину. Следователи проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям взяткодателей.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября в Москве по подозрению в получении крупной взятки арестовали руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» МО РФ Вячеслава Филиппова. Его заключили под стражу на два месяца — до 10 ноября.

По информации СМИ, Филиппову в 2018–2019 годах в виде взятки передали автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн рублей. Машину фигурант получил от руководителя компании, специализирующейся на установке мемориальных комплексов, за заключение около десятка контрактов на установку памятников.

6 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.