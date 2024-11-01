Тула, 1 ноября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили против высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса РФ в Тульской области. Об этом сообщили 1 ноября в региональном управлении СК России.

Семен Лиходеев/ТАСС

По версии следствия, он в период с 2014 по 2021 год получал от предпринимателя взятки в виде премиальных автомобилей и оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 74 млн рублей.

В этот период времени он занимал различные высокопоставленные должности в подразделениях Федерального дорожного агентства. В обмен на подарки и услуги чиновник оказывал покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.

«Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — сообщило управления СК РФ по Тульской области в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября в Санкт-Петербурге задержали зампредседателя комитета по инвестициям города Максима Шарипова. По данным силовиков, 34-летний чиновник получил взятку в размере 23,5 млн рублей от представителя коммерческой организации. За это он обещал содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков.

Чиновника задержали во время передачи очередного транша в 1,5 млн рублей. На следующий день, 6 октября, по решению суда Шапирова заключили под стражу сроком на два месяца.