Москва, 8 ноября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на отказ премьер-министра Польши Дональда Туска от его слов про избранного президента США Дональда Трампа.

IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/Global Look Press Дональд Туск

«И нашим, и вашим за два рубля спляшем», — заявила она.

В первой половине 2023 года Туск заявлял, что Трамп якобы завербован российскими спецслужбами. Однако когда на пресс-конференции журналистка Моника Рютке напомнила ему об этих словах, глава польского правительства отрёкся от этих высказываний, а журналистку лишили доступа на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября Туск также заявил, что эра зависимости Европы от США завершилась. По его словам, будущее Европы в её руках, однако ей ещё нужно «повзрослеть и поверить в свои силы».

В мае Туск заявил, что на Украине уже присутствуют военнослужащие стран Североатлантического альянса (НАТО). По словам польского премьера, НАТО помогает Киеву «настолько, насколько это возможно». Он отметил, что без западной помощи Украина не смогла бы так долго вести оборону.

Захарова прокомментировала эти слова. Она заявила, что таким образом Туск лишь подтвердил, что Запад ведёт против России гибридную войну.