Варшава, 8 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Польскую журналистку Монику Рютке, напомнившую премьеру Польши Дональду Туску его критику избранного президента США Дональда Трампа, лишили доступа на пресс-конференции. Об этом сообщил польский интернет-портал WPolityce. pl.

IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON/Global Look Press

«Редактор Рютке спросила премьер-министра Дональда Туска на вчерашней пресс-конференции о его высказывании о Дональде Трампе. Речь шла о встрече с жителями Бытома в первой половине 2023 года, где он заявлял, что Трамп завербован российскими спецслужбами. Вскоре она получила сообщение, что больше не будет приглашена на конференции главы правительства», — говорится в сообщении.

Рютке уточнила, что отказ в участии на следующих пресс-конференциях был обоснован тем, что она задала вопрос дважды, что якобы противоречит правилам. При этом она отметила, что после первого вопроса Туск просто промолчал.

Как передавало ИА Регнум, Туск отрёкся от своих высказываний про Трампа. Глава польского правительства заявил, что заявлений подобного характера «никогда не делал».

2 ноября Туск также заявил, что эра зависимости Европы от США завершилась. По его словам, будущее Европы в её руках, однако ей ещё нужно «повзрослеть и поверить в свои силы».