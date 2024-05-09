Варшава, 9 мая, 2024, 18:37 — ИА Регнум. На Украине уже присутствуют военнослужащие стран Североатлантического альянса (НАТО), заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Newspix/ABACA Премьер-министр Польши Дональд Туск

По словам польского премьера, НАТО помогает Киеву «настолько, насколько это возможно». Он отметил, что без западной помощи Украина не смогла бы так долго вести оборону.

«Ну и там есть немного войск, то есть солдат (НАТО. — Прим. ред.). Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — добавил Туск.

При этом премьер не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля на брифинге заявила, что военные из целого ряда натовских стран уже давно находятся на Украине и активно помогают ВСУ с применением вооружений.

1 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что на территории Украины уже присутствует военный персонал стран — участниц НАТО, в него входят и «люди, время от времени посещающие» контролируемые Киевом территории.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя ИА Регнум информацию о том, что страны НАТО на предстоящем 9–11 июля саммите блока в Вашингтоне могут принять документ об отказе от идеи ввода войск на Украину, заявил, что поручение президента России Владимира Путина о проведении учений по отработке возможного применения тактического ядерного оружия охладило пыл европейских политиков.

В свою очередь Путин, говоря о прозвучавших призывах направить войска НАТО на территорию Украины, отмечал, что русофобия лишает ума некоторых западных политиков, и подчеркивал, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными.

Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.