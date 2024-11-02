Варшава, 2 ноября, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Эра зависимости Европы от США завершилась, безотносительно к тому, кто победит на ближайших выборах: действующий вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис или экс-глава государства, кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Об этом 2 ноября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X (бывш. Twitter).

European People's Party

«Харрис или Трамп? Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, но в первую очередь оно зависит от нас <…> Каким бы ни был исход, эпоха геополитического аутсорсинга закончилась», — написал польский политик.

При этом Туск подчеркнул, что Европе ещё нужно повзрослеть и поверить в свои силы.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США пройдут 5 ноября. Согласно опросу центра Emerson College Polling, проведённого с 23 по 24 октября, за каждого из них планируют голосовать по 49% избирателей.

Туск не всегда говорил о доминировании Вашингтона над Европой. В июле 2018 года он, будучи председателем Европейского совета, назвал США и Евросоюз лучшими друзьями. Все, кто называют их врагами, распространяют фейки, подчеркнул тогда политик.