Варшава, 8 ноября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск публично отрёкся от своих прошлых высказываний, в которых обвинял избранного президента США Дональда Трампа в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает польский интернет-портал WPolityce. pl.

IMAGO/newspix/ТАСС

В четверг, 7 ноября, на пресс-конференции главы польского правительства журналистка издания Tygodnik Solidarno Моника Рютке обратилась к Туску и процитировала его заявления о «зависимости Трампа от российских спецслужб» и о том, что Трамп, возможно, «был завербован россиянами».

Туск в свою очередь заявил, что заявлений подобного характера «никогда не делал». Журналистка, задавшая этот вопрос, вскоре была уволена.

Как передавало ИА Регнум, во время предвыборной гонки между Трампом и его оппонентом Джо Байденом в 2020 году Туск активно критиковал республиканца. Он заявлял, что Трамп дал старт американской политике, основанной на лжи, провокациях, конфликтах и пропаганде.

2 ноября Туск также заявил, что эра зависимости Европы от США завершилась. По его словам, будущее Европы в её руках, однако её ещё нужно «повзрослеть и поверить в свои силы».