Киев, 8 ноября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Некоторые депутаты Верховной рады Украины не поддерживают планы Киева по урегулированию конфликта, а действуют в интересах России. С таким обвинением в адрес парламентариев 8 ноября выступил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы ― поражение Украины, то они совершают большую ошибку в интересах России», ― написал Ермак в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «план победы» Украины ― это путь к справедливости.

Такая публикация последовала после того, как нардеп Евгений Шевченко призвал Зеленского начать переговоры о завершении конфликта, после чего уйти в отставку.

Позднее парламентарий призвал Ермака перестать дальше устранять и травить народных депутатов Украины.

«Это не пойдёт на пользу Украине. А чем моя позиция отличается от Дональда Трампа? Или он, по-вашему, тоже действует в интересах РФ?» ― написал Шевченко.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 6 ноября заявил, что после победы на президентских выборах в США кандидата-республиканца Дональда Трампа «план победы» Зеленского теряет шанс на реализацию. Он считает, что при Трампе порядок в США будет основан «не на правилах, а на договорённостях», поэтому Украина должна показать Вашингтону, что «она умеет и для чего нужна».

Он также посоветовал задвинуть «план победы» главы киевского режима поглубже и как можно скорее разработать «собственный план непобедимости».

Зеленский 6 ноября, поздравляя Трампа с победой на выборах, выразил надежду, что Белый дом продолжит оказывать поддержку Киеву. В этот же день избранный глава Белого дома заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. До этого он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Президент России Владимир Путин отметил, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, добавил российский лидер.

7 ноября Путин подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договорённостей в Стамбуле.