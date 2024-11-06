Киев, 6 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. После предварительной победы на президентских выборах в США кандидата-республиканца Дональда Трампа «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского теряет шанс на реализацию, заявил 6 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Можно сказать окончательно — любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно засунуть себе в… Нам нужен собственный план непобедимости. И немедленно», — написал он в своём Telegram-канале.

Украинский нардеп также заявил, что при Трампе порядок в США будет основан «не на правилах, а на договорённостях». В связи с этим, как отметил Гончаренко, Украина должна показать Вашингтону, что «она умеет и для чего нужна».

Утром 6 ноября Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и выразил надежду, что Белый дом продолжит оказывать поддержку Киеву. В этот же день Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. До этого он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский продвигает не «план мира», а план дальнейшей эскалации конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией