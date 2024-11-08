Москва, 8 ноября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. МВД РФ в рамках операции «Нелегал» возбудило более 4 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«В ходе проводимых мероприятий органами внутренних дел и органами государственной безопасности возбуждено более 4 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Также возбуждено 684 уголовных дела по другим составам», — рассказала она.

Волк уточнила, что были выявлены также преступления, касающиеся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось в России более чем в два раза.

Правительство России 16 октября утвердило квоту на временное проживание мигрантов в РФ в 2025 году, размер которой составил 5,5 тыс. разрешений. При этом в текущем году квота достигала 10 595 разрешений.

11 октября после рейдов Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры в Москве к ответственности привлекли более 350 нелегальных мигрантов. Всего пресекли почти 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства.