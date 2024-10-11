Москва, 11 октября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Более 350 нелегальных мигрантов было привлечено к административной ответственности после рейдов Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного главка.

Росгвардия. Москва/Telegram

«В результате рейдовых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры было пресечено около 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства. Более 350 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания на её территории», — отмечено в посте.

Уточняется, что рейды прошли совместно с транспортными полицейскими в Москве в рамках операции «Нелегал-2024», направленной на выявление и пресечение незаконной миграции в России.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России больше не будет нелегальной миграции. Он добавил, что работа с трудовыми ресурсами будет продолжена, поскольку они нужны стране. Но делаться это будет, по его словам, абсолютно легально.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицию правом принимать решения по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ. В тот же день глава государств подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Он предусматривает в отношении них ограничение отдельных прав и свобод. Оба закона должны вступить в силу 5 февраля 2025 года.

Глава МВД России Владимир Колокольцев 1 июля заявил, что число выявленных преступлений, которые связаны с незаконной миграцией, увеличилось в России в более чем два раза. Он подчеркнул, что вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенции многих ведомств, а также региональных органов власти.

В апреле Путин призывал власти кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также отмечал, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.