Москва, 1 июля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Число выявленных преступлений, которые связаны с незаконной миграцией, увеличились в России в два раза, сообщил 1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данным направлениям, активизировались, и вот у нас результат такой имеет место быть», — сказал он.

По его словам, отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности. Колокольцев подчеркнул, что вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенции многих ведомств, а также региональных органов власти.

«Они должны решаться совместными усилиями», — добавил глава МВД.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции в Дагестане, организованный сотрудником одного из вузов.

Днём ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители выявили более 40 мигрантов, которые незаконно работали на полях в деревне Яковлево в Московской области. Нарушителей выявили благодаря сообщению. Сотрудники полиции проверили информацию с помощью квадрокоптера, обследовав территорию предприятия ночью, и выявили незаконно работающих иностранцев.

22 июня ФСБ сообщила о ликвидации канала легализации иностранцев, въезжающих в Россию. Силовики задержали шесть российских граждан, в том числе организатора. При обыске у них нашли лабораторию, где изготавливали поддельные документы и компоненты для изготовления паспортов России, Абхазии, Южной Осетии, а также ряда других документов.

Кроме того, 13 июня ФСБ сообщила о выявлении канала въезда в страну граждан Украины. Им выдавали поддельные справки-приглашения на обследование в подмосковной клинике.