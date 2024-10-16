Москва, 16 октября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Правительство России утвердило квоту на временное проживание мигрантов в РФ в 2025 году, её размер составил 5,5 тыс. разрешений. Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — сказано в документе, текст которого приводит aif.ru.

В 2024 году квота достигала 10 595 разрешений. Таким образом, по сравнению с прошлым годом она сократилась почти в два раза. Весь объем разрешений власти распределят по регионам на основании их заявлений.

Наибольшее число разрешений получат Москва и Подмосковье — 1000 и 350 соответственно. В 2024 году им выделяли 1500 и 750 разрешений.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября глава Минтруда Антон Котяков заявил, что власти РФ планируют изменить действующую систему привлечения мигрантов к работе. Он отметил, что патент на работу потерял актуальность и требует реформы.

Министр напомнил, что работодатели в РФ тратят деньги на обучение и медобследование иностранцев, при этом не получая гарантии того, что потенциальный сотрудник останется работать у них. Котяков считает, что решить проблему поможет схема, в рамках которой часть затрат будет переложена на мигранта.