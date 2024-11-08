Донецк, 8 ноября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Российские войска с нескольких направлений наступают к трассе Запорожье — Курахово, заявил 8 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости

Это главная транспортная артерия, по которой снабжается группировка ВСУ на южнодонецком участке фронта, сказал Рогов «РИА Новости».

«Наши штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию трассы Запорожье — Курахово, которая является главной связующей частью по поставкам оружия ВСУ на южнодонецком участке фронта», — заявил он.

Перерезание этой трассы западнее Курахово создаст условия для дальнейших наступательных действий на сам город Курахово, в котором находится группировка ВСУ, добавил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за период с 2 по 8 ноября подразделения ВС РФ освободили в зоне проведения спецоперации шесть населённых пунктов, в том числе Кураховку, расположенную вблизи города Курахово.

Освобождение посёлка даст ВС России возможность нарастить давление на группировку ВСУ в Курахово, заявили ранее в российских силовых структурах. Освобождение Кураховки является стратегически важным для продолжения продвижения на город с восточного направления, отметил источник.

Армия России уже подошла к ближайшему пригороду временно оккупированного ВСУ Курахово, ВС РФ продолжают развивать успех, оттесняя противника к западной границе ДНР, отмечал ранее Рогов. Противник уже начал отвод войск из Курахово, сообщал в свою очередь советник главы ДНР Игорь Кимаковский.