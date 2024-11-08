ВС России подходят к трассе Запорожье — Курахово, сообщил Рогов
Рогов: ВС РФ подходят к трассе Запорожье — Курахово с нескольких направлений
Донецк, 8 ноября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Российские войска с нескольких направлений наступают к трассе Запорожье — Курахово, заявил 8 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Это главная транспортная артерия, по которой снабжается группировка ВСУ на южнодонецком участке фронта, сказал Рогов «РИА Новости».
«Наши штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию трассы Запорожье — Курахово, которая является главной связующей частью по поставкам оружия ВСУ на южнодонецком участке фронта», — заявил он.
Перерезание этой трассы западнее Курахово создаст условия для дальнейших наступательных действий на сам город Курахово, в котором находится группировка ВСУ, добавил Рогов.
Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за период с 2 по 8 ноября подразделения ВС РФ освободили в зоне проведения спецоперации шесть населённых пунктов, в том числе Кураховку, расположенную вблизи города Курахово.
Освобождение посёлка даст ВС России возможность нарастить давление на группировку ВСУ в Курахово, заявили ранее в российских силовых структурах. Освобождение Кураховки является стратегически важным для продолжения продвижения на город с восточного направления, отметил источник.
Армия России уже подошла к ближайшему пригороду временно оккупированного ВСУ Курахово, ВС РФ продолжают развивать успех, оттесняя противника к западной границе ДНР, отмечал ранее Рогов. Противник уже начал отвод войск из Курахово, сообщал в свою очередь советник главы ДНР Игорь Кимаковский.