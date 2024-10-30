Донецк, 30 октября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали отвод войск из Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 октября сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Telegram/Armed Forces of Ukraine

«Из района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать», — рассказал он в эфире Первого канала.

По словам Кимаковского, украинское командование понимает, что российская армия может зайти в тыл группировке, которая в данный момент находится в Курахово. Такая возможность у Вооружённых сил РФ появилась после взятия Селидова и Угледара.

Как передавало ИА Регнум, город Селидово в ДНР был освобождён российской армией 29 октября. В тот же день были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка. Этого удалось достичь благодаря успешным действиям российских группировок войск «Восток», «Центр» и «Юг».

2 октября украинские формирования отступили из Угледара. 4 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложили президенту России Владимиру Путину о полном освобождении города. 6 октября Минобороны отчиталось о завершении зачистки города.