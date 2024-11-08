Москва, 8 ноября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Российские военные освободили шесть населённых пунктов в зоне проведения спецоперации за период с 2 по 8 ноября, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

На минувшей неделе, уточнили в ведомстве, под контроль ВС РФ перешёл один населённый пункт в Харьковской области. Это село Першотравневое, его освободили подразделения российской группировки «Запад».

Ещё пять населённых пунктов освобождены в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населённый пункт Антоновка, подразделения группировки «Центр» — населённые пункты Кураховка, Вишнёвое и Кременная Балка, подразделения группировки «Восток» — населённый пункт Максимовка.

За неделю на всех направлениях боевых действий Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 14 тыс. военных. В зоне действия группировки войск «Север» противник потерял до 2020 бойцов, девять танков и шесть боевых машин пехоты Bradley. Бойцы Западной группировки ликвидировали более 3160 военных ВСУ.

Южная группировка уничтожила более 4420 украинских бойцов, а также 38 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. Военные группировки войск «Центр» ликвидировали более 3440 украинских военных, а также 27 бронированных машин и три танка. В зоне ответственности группировки «Восток» украинские войска потеряли до 820 бойцов, 13 бронированных машин и три танка. Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили до 470 бойцов ВСУ, 17 автомобилей и две бронированные машины противника.

Как сообщало ИА Регнум, посёлок Кураховку в окрестностях города Курахово российские военные освободили 2 ноября. В силовых структурах отметили, что это позволит нарастить давление на группировку ВСУ.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке предположил, что украинские войска, которым грозит окружение возле города Курахово, вероятно, отступят примерно из 20 населённых пунктов.