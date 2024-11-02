Мелитополь, 2 ноября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России подошли к ближайшему пригороду временно оккупированного украинскими формированиями города Курахово в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 ноября рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По словам Рогова, российские военные продолжают развивать успех и оттесняют противника к западной границе ДНР.

«Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», — привело его слова «РИА Новости».

Глава комиссии ОП РФ уточнил, что в данный момент в этих населённых пунктах ведётся зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления украинских боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что командование украинской армии начало отводить войска из Курахово. Он уточнил, что армия России наступает на город из Угледара и может зайти противнику в тыл.

Президент РФ Владимир Путин 27 октября рассказал, что ВС России в последние дни продвинулись на 5–6 км на красноармейском направлении. Глава государства уточнил, что продвижение российских военных ведётся на фронте протяжённостью 23 км, темпы наступления постоянно нарастают.