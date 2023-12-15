Москва, 15 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в плен к Вооружённым силам России сдались в общей сложности 82 украинских бойца, 25 из которых — только за последние сутки. Об этом 15 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек», — сказал он.

Военный уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 ВСУ, а также перехватили за неделю тактическую ракету «Точка-У», две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 ракет РСЗО HIMARS и 119 дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря российские десантники зачистили опорный пункт украинской армии около Работино на запорожском направлении. Солдаты открыли плотный огонь по опорному пункту и забросали его гранатами. После этого двое украинских бойцов вышли из укрытия и сдались в плен.

Ранее в этот же день уроженец Краматорска Станислав Гринченко, не по своей воле ставший боевиком ВСУ, рассказал, что в первые же двое суток пребывания в зоне военных действий у Работино добровольно сдался в плен русской армии. Он добавил, что не хочет участвовать в обмене военнопленными и намерен получить российское гражданство, чтобы вместе с братом служить в Вооружённых силах России.