Москва, 5 ноября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в боях в приграничных районах Курской области свыше 200 военных. Об этом 5 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, российские военные уничтожили боевую машину пехоты, четыре боевых бронированных машины, а также два миномёта и один автомобиль ВСУ.

«Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», ― говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, за всё время ведения боевых действий в Курской области потери украинской армии превысили 29,8 тыс. человек. Также ВСУ лишились 184 танков, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров, 1082 боевых бронированных машин, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Также за прошедшие сутки российские военные отразили на курском направлении шесть контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка.

Подразделения Вооружённых сил Украины вторглись в Курскую область утром 6 августа, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов 5 ноября на брифинге сообщил, что захват Курской АЭС был одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области. Для этого украинская армия планировала задействовать 20 тыс. военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и пять РСЗО. Наступление украинских военных в Курской области остановили примерно в 35 км от АЭС.