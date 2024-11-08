Лондон, 8 ноября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Для того чтобы попытаться урегулировать конфликт на Украине, избранный президент США Дональд Трамп с вероятностью до 95% будет оказывать давление на Киев, а не на Москву, отметил в своей статье для газеты Guardian журналист Тимоти Гартон Эш.

Matt Bishop/Global Look Press

После своей победы на выборах Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

«Я бы сказал, что есть шанс от 5% до 10%, что этот «человек-сюрприз», 47-й президент США, будет угрожать усилением поддержки Украины, чтобы подтолкнуть (Россию. — Прим. ред.) к мирному соглашению. Однако есть вероятность в 90-95%, что он сделает именно то, что он неоднократно говорил, и попытается закончить войну, навязав урегулирование Украине», — написал автор.

Журналист назвал киевский режим вероятной «первой жертвой» Трампа и отметил, что изменить ситуацию может только Европа, но она для этого слишком разобщена.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах, так как в США сложился двухпартийный консенсус о необходимости «поражения Москвы».

Сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, отметили 7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.