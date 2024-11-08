Осло, 8 ноября, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может означать возможность для начала мирных переговоров по украинскому конфликту. Соответствующим мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Звонок Трампа Орбану воодушевляет из-за того, что тот один из самых разумных лидеров в Европе», — написал политолог в соцсети Х.

Эксперт напомнил, что премьер Венгрии давно настаивает на мирном урегулировании украинского конфликта, а Европа при этом криминализирует любую дипломатию и подогревает кризис.

Дизен также призвал остановить вооружённый конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Виктор Орбан звонил в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Стороны провели первый телефонный разговор после выборов. После беседы Орбан заявил о грандиозных планах.

Премьер Венгрии был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал исход голосования «величайшим камбэком» в политической истории США и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мирового сообщества.

Венгерский премьер 6 сентября, выступая на экономическом форуме в итальянском городе Черноббьо, назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, достижение мира невозможно без диалога с Россией.