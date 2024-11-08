Будапешт, 8 ноября, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Водки вместо шампанского, как обещал ранее, выпил по случаю победы Дональда Трампа на выборах президента США премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он рассказал 7 ноября на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Я выпил водки в честь этой фантастической победы», — признался Орбан.

Свой поступок он объяснил тем, что 6 ноября находился в Бишкеке на саммите Организации тюркских государств, а там другие традиции.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября премьер Венгрии был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал исход голосования «величайшим камбэком» в американской политической истории и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мира.

Орбан звонил в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Стороны провели первый телефонный разговор после выборов. После беседы Орбан заявил о грандиозных планах.

Российский лидер Владимир Путин 7 ноября поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США. Поздравительные слова прозвучали в ходе выступления Путина на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».