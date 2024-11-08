Вашингтон, 8 ноября, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Россия будет заинтересована в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит заключить с президентом РФ Владимиром Путиным сделку по конфликту на Украине. Об этом говориться в публикации американского журнала Time со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Трамп

«Если Трамп решит, что хочет заключить сделку с Путиным, «русские будут заинтересованы»", — приводит издание слова собеседника.

По его мнению, Москва не будет первой выступать с предложениями по конфликту на Украине, пока Вашингтон не предложит свои варианты. Именно поэтому, отмечает журнал, Трамп должен сделать «первый шаг» в сторону России.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп не раз заявлял, что ему хватило бы суток на урегулирование конфликта, если бы он руководил Белым домом.

Заявления Трампа о его способности завершить конфликт на Украине должны сопровождаться конкретными действиями, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Команда республиканца Дональда Трампа обсуждает новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной. План включает несколько ключевых пунктов, в том числе заморозку текущей линии фронта.

6 ноября, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут прекратить украинский конфликт очень быстро. Именно это государство, по его словам, и прямо, и косвенно вовлечено в противостояние Киева и Москвы.

Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договорённостей в Стамбуле, отметил 7 ноября президент Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума. Однако переговоры не должны привести к «перемирию на полчаса или полгода», подчеркнул глава государства.