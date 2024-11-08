Киев, 8 ноября, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Для украинского лидера Владимира Зеленского настало время начать переговоры по разрешению конфликта, не принимая во внимание личные амбиции. К такому решению 7 ноября призвал депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Давай, Вова, давай! Пора начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придётся уйти. Но страна важнее личных амбиций», — написал парламентарий в Telegram-канале.

По мнению Шевченко, если Зеленский не начнёт переговорный процесс, западные союзники самостоятельно могут принять соответствующее решение и отстранить его.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США готовы поддержать Зеленского в случае, если он решит вступить в мирные переговоры с Россией. Вашингтон при этом не намерен навязывать украинскому лидеру какие-либо сроки начала диалога.

Украина не нуждается в помощи западных стран в организации переговоров с Россией, подчеркнул в этот же день Владимир Зеленский. По его словам, именно Украина должна решать, «что должно быть, а чего не должно быть» на повестке дня для завершения вооружённого конфликта.

Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договорённостей в Стамбуле, отметил 7 ноября президент Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума. Однако переговоры не должны привести к «перемирию на полчаса или полгода», подчеркнул глава государства.