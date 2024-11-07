Вашингтон, 7 ноября, 2024, 22:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки поддержат главу киевского режима Владимира Зеленского в случае, если он решить вступить в мирные переговоры с Россией. Об этом 7 ноября заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Он добавил, что США не намерены навязывать Зеленскому какие-либо сроки вступления в мирные переговоры с Россией. По словам Миллера, в Вашингтоне не видели ни одного подтверждения от президента России Владимира Путина о его готовности уйти из конфликта не на прописанных им условиях.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужна помощь западных стран в организации переговоров с Россией. Он подчеркнул, что именно Украина должна решать, «что должно быть, а чего не должно быть» на повестке дня для завершения вооружённого конфликта.

Владимир Путин 5 ноября отмечал, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, она вела их в самом начале конфликта. По его словам, даже был выработан взаимоприемлемый договор, однако официальные лица Украины подтвердили, что этот документ был отвергнут под влиянием внешних советников.

Ранее российский лидер указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.