Будапешт, 7 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Украине не нужна помощь западных стран в организации переговоров с Россией, Киев намерен сам решать, когда их начать, заявил 7 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press/Ting Shen — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах», — сказал Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Также глава киевского режима заявил, что именно Украина должна решать, «что должно быть, а чего не должно быть» на повестке дня для завершения вооружённого конфликта.

7 ноября президент Финляндии Александр Стубб спрогнозировал новую стадию переговоров между Москвой и Киевом после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США.

5 ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не только готова к переговорам с Украиной, она вела их в самом начале конфликта. По его словам, даже был выработан взаимоприемлемый договор, однако официальные лица Украины подтвердили, что этот документ был отвергнут под влиянием внешних советников.

25 октября президент РФ в очередной раз заявил о готовности российской стороны к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом он отметил, что исход переговоров должен быть в пользу России исходя из тех реалий, которые складываются на земле.

Во время президентской кампании избранный президент США Дональд Трампнеоднократно утверждал, что в случае своей победы на выборах закончит конфликт на Украине за 24 часа. Однако заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, так как в США сложился двухпартийный консенсус о необходимости «поражения Москвы».