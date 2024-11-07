Вашингтон, 8 ноября, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Распад правящей в ФРГ «светофорной» коалиции и возможность досрочных выборов раскритиковал американский предприниматель Илон Маск, имею ввиду политические шаги немецкого канцлера Олафа Шольца.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Олаф — глупец»,— отреагировал бизнесмен в соцсети Х на развал правящей коалиции.

Ранее министра финансов Кристиана Линднера уволили из-за отказа предусмотреть увеличение финансовой помощи Украине в бюджете ФРГ на 2025 год.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил о распаде коалиционного правительства. По его словам, он произошёл из-за нежелания Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины. В свою очередь Шольц назвал отставку министра финансов «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил канцлер.

Из правящей коалиции выйдут все четыре министра от Свободной демократической партии Германии — финансов, юстиции, транспорта и образования, пояснил глава фракции этой партии в парламенте ФРГ Кристиан Дюрр.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 ноября отправил в отставку Линднера, а также глав минюста и министерства образования Марко Бушмана и Беттину Штарк-Ватцингер.