Москва, 5 ноября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Россия не только готова к переговорам с Украиной, она вела их в самом начале конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин 5 ноября в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

РИА Новости/Сергей Карпухин

«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны», — сказал Путин.

По его словам, официальные лица Украины подтвердили, что этот документ был отвергнут под влиянием внешних советников.

Российский лидер добавил, что РФ ценит желание партнёров по БРИКС содействовать урегулированию украинского конфликта. Также Владимир Путин заявил, что желание западных стран затянуть вооружённое противостояние является глубоко ошибочным стремлением.

25 октября президент РФ в очередной раз заявил о готовности российской стороны к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом он отметил, что исход переговоров должен быть в пользу России исходя из тех реалий, которые складываются на земле.

Ранее глава государства указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.