Минск, 7 ноября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Власти Германии изменят политику в отношении Белоруссии на более конструкционную только после отставки Олафа Шольца с поста канцера ФРГ. Об этом 7 ноября во время посещения чемпионата по колке дров среди СМИ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

Белорусский лидер не исключил, что в будущем Евросоюз объединится в хорошем смысле этого слова и начнёт работать с Россией и Белоруссией.

«Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности ― и Германия образумится. Дешёвый газ, дешевые энергоресурсы, ведущая экономика мира, чудо мировое ― сегодня где они?» ― омтетил Лукашенко.

Президент считает, что именно Шольц и лояльные ему чиновники опустили страну ниже колен, в частности, из-за упорных стараний канцлера изолировать ФРГ от выгодных энергоресурсов из России, сотрудничества с Москвой и Минском, разрыва экономических связей.

Лукашенко уверен, что немцы не дураки и заставят правительство работать так, как надо.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Times 17 октября написала, что рейтинг одобрения Шольца среди населения Германии сильно упал из-за поддержки, которую Берлин оказывает Киеву. Кроме того отмечалось, что политика, которую проводит глава немецкого правительства, серьёзно ударила по автомобильному и промышленному секторам экономики его страны.

В конце сентября телеканал ZDF опубликовал итоги своего опроса, который показал, что около 65% граждан Германии не удовлетворены работой правительства. При этом почти 60% немцев недовольны непосредственно Шольцем.

В июне немецкий канцлер признал потерю популярности правящей коалиции у жителей ФРГ. Шольц назвал причинами этого поддержку Берлином Киева и антироссийские санкции.

Шольц 3 ноября в связи с кризисом в правящей коалиции провёл экстренное совещание возглавляемой им Социал-демократической партии Германии. По данным газеты Bild, причиной стала выработка стратегии по переговорам для предстоящих встреч с партнёрами СДПГ по коалиции.

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек 6 ноября заявил о распаде коалиционного правительства. По его словам, он произошёл из-за нежелания главы минфина Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины.