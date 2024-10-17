Вашингтон, 17 октября, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения канцлера Германии Олафа Шольца среди населения ФРГ сильно упал из-за поддержки, которую Берлин оказывает Киеву. Об этом написала газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Кроме того, как указано в статье, политика, которую проводит глава немецкого правительства, серьёзно ударила по автомобильному и промышленному секторам экономики его страны. Автор публикации отмечают, что Шольц стал «надежным партнером» действующего президента США Джо Байдна в вопросах помощи Киеву и введения антироссийских санкций.

В конце сентября телеканал ZDF опубликовал итоги своего опроса, который показал, что около 65% граждан Германии не удовлетворены работой правительства. При этом почти 60% немцев недовольны непосредственно Шольцем.

В октябре 2023 года немецкий политолог Владимир Сергиенко в беседе с ИА Регнум заявил, что слабая политика Шольца и поддержка Украины в противостоянии с Россией серьёзно ударили по экономике Германии, что грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет.

В ноябре 2023 года Сергиенко предупредил, что политический и экономический кризис в Германии может привести к затянутым забастовкам и даже правительственному бойкоту, в то время как Шольц будет вести борьбу за выживание на своём посту. Он уточнил, что проблемы связаны не столько с антироссийской политикой в угоду США, сколько со слабостью самого канцлера. Сергиенко указал на потерю поддержки у партии Шольца, а также на ослабление его авторитета у населения ФРГ.

Немецкий политик Сара Вагенкнехт подчёркивала, что больше всего вреда антироссийские санкции нанесли Германии. Она добавила, что немцы страдают из-за высоких цен на электричество и отопление